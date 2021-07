Energia: Donnarumma (Terna), infrastruttura di rete è abilitatore della transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’infrastruttura di rete gioca il ruolo di abilitatore della transizione energetica, e nel suo sviluppo occorre prendere in considerazione diversi elementi come la geografia e la distribuzione dei soggetti produttivi nel nostro Paese che, essendo caratterizzato da una geografia molto variabile e complessa, genera la necessità di trasportare importanti quantità di energia lungo l’asse Sud-Nord. Così l’amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, durante la conferenza stampa organizzata oggi per presentare il Piano di sviluppo 2021 della società. “Un’evoluzione del sistema energetico così importante richiede quindi un’elevata attenzione nei confronti di una serie di elementi: il cambiamento climatico, che genera rischi sul funzionamento delle infrastrutture che vanno mitigati con specifici investimenti; la garanzia della stabilità e della qualità del servizio; prendere in considerazione l’inerzia di sistema, dal momento che tanto più si va verso le rinnovabili, tanto meno si ha una regolazione indotta; e le congestioni di rete, che rendono necessario il rafforzamento delle capacità di trasporto e accompagnamento”, ha spiegato.(Rin)