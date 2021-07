Ungheria: previsioni Commissione Ue, Pil a +6,3 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil dell’Ungheria crescerà del 6,3 per cento quest’anno e del 5 per cento l’anno prossimo. Lo dicono le previsioni economiche estive della Commissione europea. L’economia ungherese ha continuato la sua ripresa dalle conseguenze della pandemia di coronavirus a inizio di quest’anno. “Il Pil reale è cresciuto nel primo trimestre del 2021 del 2 per cento rispetto al quarto trimestre del 2020”, si legge nelle previsioni. Gli indicatori suggeriscono che la ripresa ha subito un rallentamento nel secondo trimestre, ascrivibile alle interruzioni delle catene di produzione e distribuzione che hanno riguardato l’industria automobilistica. Si prevede una ripresa “nella seconda metà dell’anno in corso man mano che la pandemia si ritirerà e l’economia si riaprirà”. La crescita dovrebbe essere trainata dalla graduale ripresa della domanda dei consumatori per i servizi, dagli investimenti sostenuti dai fondi europei e da politiche fiscali accomodanti. “Anche le esportazioni dovrebbero dare un contributo significativo grazie a un ambiente esterno favorevole e al rilancio del turismo interno all’Unione europea”. (Beb)