Roma: cassonetti e rifiuti in fiamme nella notte, decine gli interventi dei pompieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati circa quaranta i cassonetti dati alle fiamme in due diverse circostanze nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Il fenomeno dei rifiuti in fiamme, però, ha riguardato un po' tutta la capitale e ha visto i vigili del fuoco operare per lo spegnimento in almeno dieci interventi. A Tor Bella Monaca, però, si sono registrati gli episodi più eclatanti e su cui i carabinieri di Tor Bella Monaca, secondo quanto apprende "Agenzia Nova", stanno indagando per incendio doloso. In via Domenico, poco dopo la mezzanotte, sono stati dati alle fiamme circa 20 cassonetti stracolmi di immondizia. Altrettanti cassonetti sono stati incendiati alle 3:30 in via Giovanni Battista Scozza. I pompieri sono dovuti intervenire più volte per evitare che le fiamme riprendessero vigore. Cassonetti in fiamme, inoltre, anche in via Cavour, via di Torrevecchia, via Marco Dino Rossi, via Di Rolando Bignami, via Fosso dell'Osa. Sempre nel corso della notte un cumulo di rifiuti si è incendiati in via Lucio Sestio, in prossimitá della stazione della Metro A. (Rer)