Covid: Gentiloni, da ieri 62 per cento degli adulti Ue vaccinati con almeno una dose

- Da ieri oltre il 62 per cento della popolazione adulta nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 45 per cento della popolazione adulta risulta completamente vaccinato. Bisogna però continuare la campagna e raddoppiare gli sforzi data la diffusione della variante Delta, come ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. Le previsioni economiche d'estate si basano "sul presupposto che le restrizioni saranno diminuite ulteriormente nella seconda metà dell'anno, e che rimarranno marginali verso la fine del 2021 e nel 2022. Tuttavia, l'incertezza sulle prospettive rimarrà elevata finché la pandemia incombe sull'economia", ha detto Gentiloni. Nel complesso, "si ritiene che i rischi per le prospettive di crescita siano rimasti sostanzialmente equilibrati", ha aggiunto. "Le campagne di vaccinazione continuano a progredire a ritmo sostenuto in tutta l'Ue. A partire da ieri, oltre il 62 per cento della popolazione adulta nell'Ue e nello Spazio economico europeo aveva ricevuto almeno una dose di vaccino, il doppio della quota di due mesi prima, e il 45 per cento della popolazione adulta era completamente vaccinato", ha spiegato. (segue) (Beb)