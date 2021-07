Covid: Gentiloni, da ieri 62 per cento degli adulti Ue vaccinati con almeno una dose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi recenti progressi hanno consentito all'Ue di ridurre il divario con altre economie avanzate, come gli Stati Uniti o il Regno Unito, che hanno registrato un avvio più rapido dell'introduzione della vaccinazione, sebbene entrambe rimangano davanti all'Ue", ha continuato. "Grazie sia a questi progressi con le vaccinazioni che alle efficaci strategie di contenimento, il numero di nuove infezioni Covid-19 segnalate è diminuito costantemente dall'inizio di aprile, anche se, come avrete visto, i dati più recenti mostrano aumenti significativi in alcuni Stati membri, guidati dalla variante Delta più trasmissibile", ha proseguito. "I vaccini autorizzati dall'Ue mostrano un alto livello di efficacia contro tutte le varianti conosciute del coronavirus, motivo per cui dobbiamo mantenere e persino raddoppiare i nostri sforzi. La diffusione della variante Delta è un duro promemoria che non siamo ancora usciti dall'ombra della pandemia", ha evidenziato. (Beb)