Regno Unito: consigliere Whitty, probabili nuove ondate di Covid fino a prossima primavera

- E' poco probabile che il Regno Unito sarà libero da nuove ondate di contagi da Covid-19 prima della prossima primavera. Lo ha detto il principale consigliere medico del governo britannico, Chris Whitty, in una conferenza di funzionari dei governi locali. Whitty ha affermato che tornare alla normalità richiederà probabilmente "un bel po' di tempo", e che sarà un "inverno difficile". Il consigliere ha inoltre sottolineato come terminare le restrizioni anti Covid questo mese significhi molto probabilmente un improvviso aumento del numero di persone che soffrono di sintomi da "long Covid", ovvero della loro persistenza nel lungo periodo. Whitty ha suggerito che i funzionari che monitorano la salute pubblica dovrebbero prepararsi ad almeno altre due ondate di contagi. "Molto di quello che c'è da fare riguarderà la gestione della prossima ondata di contagi e quello che penso sarà un inverno difficile per l'Nhs", ovvero il sistema sanitario britannico. Whitty ha aggiunto di pensare che "ci sarà quasi sicuramente un improvviso aumento dei contagi, e quello sarà in aggiunta a un più normale ritorno di malattie respiratorie", quali raffreddori e influenze. (Rel)