Tunisia: Covid, nuovo record di 7.930 contagi e 119 decessi in 24 ore

- Sono 7.930 i nuovi contagi da Covid-19 in Tunisia su un totale di 21.339 testi effettuati, mentre sono stati registrati 119 decessi nelle ultime 24 ore. Si tratta del bollettino giornaliero più alto mai registrato in Tunisia dall'inizio della pandemia di coronavirus a marzo dello scorso anno. Ad annunciarlo è stato il ministero della Salute ieri sera, martedì 6 luglio. Intanto, le autorità della Tunisia intendono sfruttare le due settimane di semi-serrata iniziate lunedì primo luglio per reperire più vaccini e accelerare il ritmo della campagna di immunizzazione della popolazione. E’ quanto emerge da un incontro, durato diverse ore, tenuto lunedì al Palazzo di Cartagine, sede dell’ammirazione presidenziale, sovrinteso dal capo dello Stato, Kais Saied, alla presenza del primo ministro Hichem Mechichi, che proprio lunedì è risultato negativo ai tamponi anti-Covid, nonché dei responsabili dei dicasteri della Difesa, degli Esteri, della Sanità e degli Affari locali, dei vertici della Banca centrale, dell’Istituto Pasteur e delle forze armate e di sicurezza. La presidenza ha affermato che sono state prese “una serie di misure urgenti”, a partire dal maggiore lavoro diplomatico per velocizzare la fornitura di vaccini. Confermata, inoltre, la chiusura a “macchia di leopardo” delle regioni in base al tasso di positività per 100 mila residenti negli ultimi 14 giorni. Il presidente Saied ha voluto in particolare escludere una chiusura totale del Paese. L'idea di Saied è di divedere il paese in regioni, ognuna comprende più governatorati n base alla situazione epidemiologica. E’ stata peraltro disposta la creazione - sotto il comando unico della Direttore generale della Sanità militare - di gruppi di lavoro “misti”, composti cioè dalle forze armate militari, forze di sicurezza e dai quadri sanitari, per intensificare le operazioni di vaccinazione secondo le raccomandazioni del Comitato scientifico “ad hoc”.(Tut)