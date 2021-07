Tlc: Spagna, Telefonica verso vendita fino a 45 per cento della filiale tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di telecomunicazioni spagnola Telefonica avvierà dopo l'estate la vendita di una quota di minoranza della sua filiale tecnologica che potrebbe arrivare fino al 45 per cento. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", per questa operazione si è rivolta a Kpmg e Morgan Stanley, che piloteranno un processo che è già stato avvicinato da diversi grandi fondi di private equity interessati. La prima metà del 2021 è stata un periodo di intensa attività per Telefonica che ha venduto le torri Telxius ad American Tower per 7,7 miliardi di euro e terminato la fusione di O2 con Virgin. Dalla costituzione di Tech, nel novembre 2019, l'intenzione di Telefonica è stata quella di stimolare la crescita in nuovi business digitali e incorporare investitori per accelerare questo progresso. L'operatore, dunque, ha considerato la possibilità di attirare sia fondi d'investimento specializzati che gruppi industriali in queste aree. Le prime valutazioni della società della filiale tecnologica ammontano a circa un miliardo di euro. Così, Telefonica potrebbe ottenere fino a 500 milioni per l'operazione. (Spm)