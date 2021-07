Cina: provincia Hunan, commercio estero in crescita del 26 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume del commercio estero della provincia di Hunan, nella Cina centrale, ha superato i 211 miliardi di yuan (circa 32,7 miliardi di dollari) nei primi cinque mesi del 2021, con un aumento del 25,9 per cento su base annua. Lo ha annunciato il dipartimento del commercio provinciale dello Hunan. Secondo le autorità locali, le esportazioni hanno raggiunto oltre 143 miliardi di yuan e le importazioni hanno raggiunto quasi 68,1 miliardi di yuan, rispettivamente in aumento del 29,5 per cento e del 18,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le società private della provincia hanno registrato ottimi risultati durante il periodo, con importazioni ed esportazioni pari a oltre 156,7 miliardi di yuan, pari al 74,2 per cento del commercio estero totale dell'Hunan. L'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) e gli Stati Uniti sono i principali partner commerciali della provincia e il commercio con entrambi ha registrato una crescita robusta durante il periodo. (Cip)