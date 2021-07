Corno d'Africa: Guerini, area rappresenta uno dei cardini proiezione internazionale Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’area del Corno d’Africa rappresenta uno dei cardini della proiezione internazionale dell’Italia. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso delle comunicazioni sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Guerini ha ricordato come in Somalia permane la minaccia posta dall’organizzazione terroristica Al Shaabab, la cui rete arriva a toccare Paesi come il Mozambico, dove preoccupa la situazione nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. Gli scontri fra le forze locali e i ribelli, infiltrati da movimenti jihadisti, hanno provocato una crisi umanitaria e l’interruzione dell’attività estrattiva. A livello Ue sono ora in corso “tutti i necessari approfondimenti e le consuete attività di pianificazione” che potranno portare, nei prossimi mesi, all’approvazione di una nuova missione “non esecutiva” di addestramento in Mozambico, a cui l’Italia valuterà se partecipare. (segue) (Res)