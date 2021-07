Corno d'Africa: Guerini, area rappresenta uno dei cardini proiezione internazionale Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia conferma inoltre la propria presenza in termini di difesa e sicurezza a Gibuti, ha proseguito Guerini. Nel Paese si svolge “l’importante attività formativa dei Carabinieri, a favore delle forze locali e di quelle somale, nell’ambito della Miadit”, ha ricordato il ministro. Nel 2021 l’Italia continuerà a partecipare in Somalia alla missione Onu Unsom e Eutm a Mogadiscio, così come a quella anti pirateria Atalanta nell’Oceano Indiano e nel Golfo di Aden. (Res)