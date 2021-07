Sahel: Guerini, area porta minaccia grave e diretta alla nostra sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’area del Sahel presenta criticità in grado di portare una minaccia grave e diretta alla nostra sicurezza. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso delle comunicazioni sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Guerini ha ricordato come il Sahel sia un’area fra i “capisaldi della nostra azione esterna”. Si tratta di una regione “altamente instabile dal punto di vista politico e sociale e cronicamente povera dal punto di vista economico”, condizioni queste che la rendono “terreno fertile per gli estremismi di matrice jihadista, spesso associati ai movimenti di insorgenza locale”. La porosità dei confini ed una scarsa capacità di controllo del territorio sono altri elementi distintivi della regione, “attraversata da traffici illegali di ogni natura” che dal Sahel giungono “a poche centinaia di miglia dall’Italia e dall’Europa, una minaccia grave e diretta alla nostra sicurezza”. La Difesa, ha proseguito Guerini, “opera nella regione su più direttrici”, contribuendo sia alle iniziative Ue, quali Eutm Mali, Eucap Sahel Mali e Eucap Sahel Niger, sia a quelle multilaterali della Coalizione per il Sahel, come la Task Force Takuba. A queste si affiancano le attività condotte in tutta la regione con approccio bilaterale, come la missione di assistenza ed addestramento Misin in Niger. (segue) (Res)