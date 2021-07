Sahel: Guerini, area porta minaccia grave e diretta alla nostra sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento a Takuba, “lo scorso marzo abbiamo avviato il rischieramento del nostro contingente nella zona tri-frontaliera del Liptako Gourma, e più precisamente nelle basi di Gao e Menaka, e prevediamo di raggiungere la capacità operativa iniziale subito dopo l’estate”, ha detto Guerini. In questa fase, il contributo della Difesa “si concretizzerà soprattutto nella capacità di ricognizione ed evacuazione sanitaria ma prevediamo, a partire dal 2022, di estendere l’attività anche all’addestramento delle componenti di forze speciali locali”. Ciò, ha detto ancora Guerini, avviene in piena sinergia con quanto già in atto nell’ambito della Misin a Niamey dove, “proprio in queste settimane, è iniziata la costruzione di una nostra base di supporto quale hub regionale per l’addestramento e l’assistenza alle forze di sicurezza locali”. (Res)