Golfo: Di Maio, missione Emasoh fondamentale per sicurezza stretto di Hormuz

- La nuova missione europea Emsoh è fondamentale per la sicurezza dello Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nelle comunicazioni sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali rese oggi insieme al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Secondo Di Maio, la nuova missione “non può e non deve essere avvertita dall’Iran come ostile”, ha aggiunto il responsabile della Farnesina.(Res)