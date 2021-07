Taiwan: tasso di disoccupazione ha superato il 4 per cento nel mese di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione di Taiwan ha raggiunto il 4,11 per cento lo scorso maggio, un dato che risente delle ricadute dell'ondata pandemica che ha colpito l'Isola negli ultimi due mesi. Lo ha riferito la Direzione generale del bilancio, della contabilità e delle statistiche di Taiwan (Dgbas). A maggio il tasso di disoccupazione è aumentato dello 0,47 per cento rispetto ad aprile, il tasso più alto da dicembre 2013. Secondo Chen Hui-hsin, vicedirettore del dipartimento di censimento della direzione, il numero di lavoratori disoccupati è salito a 54mila. Sulla base dei dati raccolti in un sondaggio Dgbas condotto tra il 23 al 29 maggio, l'Isola contava a maggio 11,398 milioni di lavoratori, in calo di 126mila unità (1,09 percento) rispetto al mese di aprile. Chen ha affermato che il mese di maggio è stato il mese peggiore per il settore dei servizi, con 86mila persone senza lavoro, seguito dai 40mila disoccupati del settore industriale. (Cip)