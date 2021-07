Sicilia: Musumeci in visita a hub vaccinale di Buseto Palizzolo (Tp)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tappa al Centro vaccinale di Buseto Palizzolo, in via San Vito, per il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che ieri è stato in visita nel Trapanese. Lo ha riferito in una nota la Regione Siciliana. Accolto dal sindaco di Buseto Palizzolo, Roberto Maiorana, dall'assessore comunale alle Attività produttive, Francesco Lombardo e da Paolo Zappalà, commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, il presidente ha visitato il centro e salutato i volontari, gli operatori del Gruppo forestale, il personale medico e paramedico in servizio al centro, con cui si è complimentato per l'andamento dell'attività vaccinale: l'hub di Buseto Palizzolo, ospitato presso il centro diurno, è dotato di tre poltrone da somministrazione e garantisce la somministrazione dei vaccini a 200 persone al giorno. Operativo dallo scorso aprile, l'hub serve l'intero bacino delle Valli Ericine con particolare riferimento ai comuni di San Vito lo Capo, Custonaci e la frazione di Balata di Baita del Comune di Castellammare del Golfo. (Ren)