Turismo: Oddati (Pd), il futuro di milioni di lavoratori non può restare inascoltato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia, "aveva garantito il massimo del sostegno economico al settore che maggiormente aveva risentito della crisi da distanziamento sociale dovuto alla pandemia, invece non ha richiesto la proroga per la cassa Integrazione per i lavoratori di alberghi, ristoranti, bar, eventi, convention e comparto turismo. Lo afferma in una nota Nicola Oddati, della direzione nazionale del Partito democratico. "Inoltre domani", prosegue Oddati, "ingesserà l'Enit approvando un nuovo statuto che mette tutto nelle mani di un neo Amministratore Delegato che non ha condiviso questi due anni di problemi con i tanti operatori del settore". Le prospettive a breve termine dell'Italia "sono in calo del 55 per cento rispetto all'Europa. Le nostre capitali, Roma -67 per cento e per il 2021. Milano -93 per cento nei primi sei mesi dell'anno". (segue) (Com)