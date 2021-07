Turismo: Oddati (Pd), il futuro di milioni di lavoratori non può restare inascoltato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alberghi e i ristoranti "sono indebitati e personale all'estero costa il 33 per cento degli incassi in Italia il 49 per cento. Vediamo le preoccupazioni da parte di Federalberghi per la caccia dei fondi stranieri ai migliori alberghi italiani. Si riparlerà di ripresa nel 2024 e il giro di affari degli alberghi italiani è calato del 51 per cento", afferma Oddati. "Sembra che l'interesse preminente del ministro sia quello di creare in questo settore strategico un duopolio Lega/Fratelli d'Italia, piuttosto che occuparsi dei problemi reali. Chiediamo al presidente del Consiglio Mario Draghi - continua l'esponente del Pd - di confermare tutti i buoni propositi annunciati sul Turismo, portando il tema all'attenzione di tutto il governo e coinvolgendo l'intera maggioranza". "Senza progetti e competenze", conclude Oddati, "le risorse del Recovery Plan programmate nel Next Generation Italia non arriveranno mai né alle imprese né ai lavoratori del settore, che chiedono certezze e non scelte verticistiche della politica". (Com)