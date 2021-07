Marocco: Covid, il governo intende prolungare lo stato di emergenza per un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Marocco intende prolungare lo stato di emergenza sanitaria, dichiarato nel marzo dello scorso anno 2020, fino al 10 agosto prossimo. Lo ha riferito una fonte governativa al quotidiano online “Le 360”, spiegando che una decisione in merito dovrebbe essere annunciata dal Consiglio dei ministri che si terrà giovedì prossimo. Il quotidiano ha sottolineato che la decisione arriva in un momento in cui il Paese sta registrando aumento di nuovi casi contagi da Covid-19 e riflette l'impegno delle autorità di continuare a garantire l'efficacia delle misure adottate fin qui per affrontare la diffusione della pandemia da Covid-19. (Mar)