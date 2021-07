Energia: a ottobre forum bilaterale Azerbaigian-Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto un incontro in videoconferenza fra il ministro dell'Energia dell'Azerbaigian Parviz Shahbazov e l’omologo turco Fatih Donmez per discutere le questioni energetiche presenti nei documenti firmati di recente dai due Paesi. Secondo quanto riferisce il dicastero dell’Energia di Baku, durante il colloquio sono state discusse le disposizioni sulla cooperazione nella "Dichiarazione di Shusha sulle relazioni alleate tra l'Azerbaigian e la Turchia" firmata il 15 giugno scorso con la partecipazione dei presidenti dei due Paesi, Ilham Aliyev e Recep Tayyip Erdoga. Shahbazov ha affermato che la "Dichiarazione di Shusha" ha innalzato il livello delle relazioni amichevoli, fraterne e congiunte in tutti i campi, compresa quello energetico: "Le questioni come il Corridoio meridionale del gas e la cooperazione regionale nel campo dell'elettricità, nonché la dichiarazione dei territori liberati come zona di ‘energia verde’ dal presidente dell'Azerbaigian approfondiscono la nostra cooperazione energetica con la Turchia”. Durante l'incontro, è stata discussa e concordata la proposta di tenere il Forum energetico bilaterale Azerbaigian-Turchia il prossimo ottobre a Baku come piattaforma per contribuire allo sviluppo della cooperazione nelle aree degli idrocarburi, petrolchimica e delle rinnovabili. Il ministro turco Donmez, parlando delle attività di successo di Tpao e Socar in entrambi i paesi, ha parlato dell'importanza strategica e delle prospettive della cooperazione congiunta in Paesi terzi. (Rum)