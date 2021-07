Ungheria: Michel, nell'Ue non discriminiamo nessuno, piuttosto favoriamo integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa non si discrimina nessuno ma si favorisce l'integrazione. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in aula plenaria del Parlamento europeo presentando i risultati del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno scorsi. "Ultimamente la legge adottata in Ungheria ha suscitato forti preoccupazioni tra i leader europei e per questo motivo ho deciso di affrontare la questione alla nostra ultima riunione", ha detto. "I diritti Lgbti non sono una questione marginale, ma un esempio concreto di come la società si rapporta alla diversità e alla dignità umana. Riguarda i nostri pensieri e le nostre convinzioni più intime, nonché le nostre libertà fondamentali", ha proseguito. "Nell'Ue non discriminiamo, bensì integriamo. Questo è il senso dell'articolo 2 del nostro Trattato. La discussione era necessaria, è stata difficile a volte e carica di emozione", ha aggiunto. (Beb)