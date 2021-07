Usa-Etiopia: segretario Blinken torna a chiedere "completo ritiro" delle truppe eritree dal Tigrè (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) aveva in precedenza rifiutato l’offerta di cessate il fuoco avanzata lunedì scorso dal governo di Addis Abeba dopo la riconquista di Macallè da parte delle forze tigrine, chiedendo il ritiro delle truppe eritree prima di accettare un eventuale accordo. “Non siamo parte e non faremo parte di uno scherzo del genere”, ha detto Getachew Reda, membro esecutivo del Tplf ed ex portavoce del governo etiope, che in un’intervista telefonica pubblicata dall’emittente statunitense “Cnn” ha chiesto il ripristino immediato dei servizi nel Tigrè, comprese le linee elettriche e di telecomunicazione. “Se (il premier dell’Etiopia Abiy Ahmed) è interessato a un cessate il fuoco, affronti questi problemi“, ha detto Reda. “Non puoi tagliare l’elettricità e i servizi e aspettarti di fare la pace”, ha aggiunto il membro della leadership tigrina, confermando che la capitale tigrina Macallè è ora “saldamente nelle mani delle nostre forze” e che i combattimenti con l’esercito etiope stanno proseguendo a est della città. “Vogliamo arrecare il maggior danno possibile di capacità nemiche. Se è quello che serve, raggiungeremo Asmara”, ha poi aggiunto. (segue) (Res)