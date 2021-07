Libano: Di Maio, ruolo comunità internazionale essenziale per invertire crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo della comunità internazionale è “essenziale per invertire la dinamica aggravata da numerose crisi sovrapposte". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nelle comunicazioni sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali rese oggi insieme al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Nel suo intervento, Di Maio ha ricordato che il Libano che ''vive una profondissima crisi economico-istituzionale'', sottolineando come la cooperazione italiana stia intervenendo in particolare nei settori educativo, abitativo e sanitario''. Il responsabile della Farnesina ha ricordato che l'Italia partecipa con la missione Mibil (Missione bilaterale italiana in Libano) e con la Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) vantando il secondo contingente più numeroso e detenendo il comando della missione volta a garantire sicurezza e stabilità lungo la linea blu''.(Res)