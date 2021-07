Nicaragua: Cidh condanna nuovi arresti oppositori, "grave deterioramento" in vista elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha condannato ieri il nuovo arresto in Nicaragua di un pre candidato alla presidenza e di quattro esponenti del movimento universitario e dei contadini affermando che si tratta di un "grave deterioramento delle condizioni" in vista delle elezioni di novembre. "La Cidh condanna l'arresto di Medrad Mairena e dei leader studenteschi e contadini Lesther Aleman, Max Jerez, Freddy Navas e Pedro Mena, il 5 luglio". La Cidh, organo dipendente dall'Organizzazione degli stati americani (Osa), ha ribadito inoltre la sua preoccupazione per la "persistente persecuzione a figure dell'opposizione a quattro mesi dalle elezioni generali, così come il grave logoramento delle condizioni per la realizzazione di elezioni libere e giuste". (segue) (Mec)