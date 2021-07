Nicaragua: Cidh condanna nuovi arresti oppositori, "grave deterioramento" in vista elezioni (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Cidh ha denunciato l'alto numero di oppositori finito agli arresti e "l'uso sproporzionato della forza da parte degli agenti della Polizia nazionale" per compierli. Urrejola ha quindi censurato la mancanza di informazioni dettagliate sui reati specifici contestati agli oppositori e la decisione di disporre arresto preventivo fino a 90 giorni senza la formalizzazione di un'accusa, resa possibile grazie a una riforma varata quest'anno. Lo Stato, ha proseguito Urrejola, non sta garantendo agli imputati una adeguata difesa legale, negando loro l'accesso ad avvocati non d'ufficio e privandoli inoltre della possibilità di comunicare in modo formale con l'esterno. La mancanza di minime garanzie processuali riflette "l'arbitrarietà nell'azione del governo, in un sistema senza pesi e contrappesi, caratterizzato dalla mancanza di indipendenza giudiziaria". (segue) (Mec)