Mauritania-Emirati: colloqui per rafforzare la cooperazione parlamentare

- Il presidente del Consiglio nazionale federale Saqr Ghobash degli Emirati Arabi Uniti ha discusso con il presidente del parlamento mauritano, Cheikh Ould Baya, dei modi per migliorare le relazioni di cooperazione parlamentare per servire gli interessi e le aspirazioni dei due Paesi e popoli. Durante un incontro tenuto ieri nella sede del Consiglio ad Abu Dhabi, Saqr Ghobash ha sottolineato l'importanza di questa visita nel consolidare e sviluppare le relazioni di cooperazione parlamentare attraverso l'attivazione dei lavori del Comitato parlamentare di amicizia per un maggiore coordinamento e consultazione su questioni di interesse comune, alla luce degli sviluppi nella regione e nel mondo, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale emiratina “Wam”. (Res)