Francia: Covid, da oggi tamponi a pagamento per turisti stranieri

- A partire da oggi in Francia i tamponi molecolari e antigenici per i turisti stranieri saranno a pagamento e avranno un costo rispettivamente di 49 e 29 euro. "Si tratta di una misura di reciprocità perché la Francia era un'eccezione europea e mondiale", ha detto ai microfoni dell'emittente radiotelevisiva "France info" il sottosegretario responsabile del Turismo, Jean-Baptiste Lemoyne. I provvedimento, secondo Lemoyne, non dovrebbe portare ad un calo del turismo. "Abbiamo messo tariffe che restano molto accessibili. Restiamo concorrenziali da quel punto di vista", ha affermato il sottosegretario. (Frp)