Valle d'Aosta: riaperti termini domande Piano sviluppo rurale

- L’assessorato regionale della Valle d'Aosta all’agricoltura e risorse naturali ha comunicato in una nota che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di contributo a valere sull’intervento Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. L’intervento, si legge in una nota, "intende valorizzare il ruolo delle foreste in quanto bene collettivo, in grado di offrire molteplici servizi ecosistemici, anche in termini di mitigamento dei cambiamenti climatici. A tal fine, il bando prevede due tipi di sostegni: il primo per l’esecuzione di tagli selvicolturali destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale del bosco, il secondo per migliorare la rete di accesso e gli interventi di protezione degli habitat e della biodiversità". Il sostegno copre il 100 per cento delle spese ammesse e la dotazione finanziaria ammonta a 850 mila euro. (Ren)