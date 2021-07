Speciale energia: Balcani, a Sarajevo manifestazione gruppi ambientalisti da tutta le regione contro dighe idroelettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attivisti di oltre 20 organizzazioni ambientaliste nei Balcani hanno manifestato a Sarajevo per contrastare la costruzione di dighe idroelettriche nella regione. I rappresentanti dei gruppi ambientalisti in Bosnia, Croazia, Kosovo, Montenegro e Serbia hanno formato un'associazione con il motto "Difendiamo i fiumi balcanici" per fare pressione sui rispettivi governi affinché bandiscano le dighe nei Balcani. Negli ultimi dieci anni c'è stato un boom nella costruzione di mini centrali idroelettriche in tutti i Balcani occidentali, grazie a sussidi governativi per progetti di energia rinnovabile e contratti garantiti per l'acquisto dell'elettricità prodotta. (Seb)