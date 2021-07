Balcani: Merkel, rimangono difficoltà da superare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane “un'ampia gamma di difficoltà da superare” nei Balcani occidentali, per esempio nel dialogo tra Serbia e Kosovo, la situazione in Bosnia-Erzegovina o “la serie di discussioni tra Bulgaria e Macedonia del Nord”. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, durante la conferenza stampa al termine del vertice del Processo di Berlino sui Balcani occidentali, tenuto oggi in formato virtuale. Secondo Merkel, le difficoltà nei Balcani occidentali “allontanano” la conferenza sull'adesione degli Stati dell'area all'Ue. Pertanto, ha evidenziato la cancelliera tedesca, a tal fine “abbiamo bisogno di tanta pazienza e tanto impegno”. In merito alla lotta al Covid-19, Merkel ha ricordato che la Germania fornirà “al più presto possibile” gli Stati dei Balcani occidentali tre dei 30 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus donate dal governo federale all'alleanza Covax. (Geb)