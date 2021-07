Balcani-Ue: Fassino, è tempo di decidere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'appello di Draghi – continua Fassino - va raccolto, accelerando i negoziati in corso con Serbia e Montenegro, avviandoli con Albania e Nord Macedonia, come deciso dall'Ue un anno fa, e offrendo una prospettiva di inclusione europea a Bosnia e Kosovo. E' un obiettivo su cui l'Italia è impegnata da tempo con una costante azione diplomatica del governo accompagnata da un'intensa azione di diplomazia parlamentare della Commissione esteri con le omologhe Commissioni delle nazioni delle regioni e dei Paesi Ue", conclude Fassino. (Com)