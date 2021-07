Usa: Biden, appello all'unità sei mesi dopo l'assalto al Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rivolto un appello all'unità del Paese sei mesi dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio scorso. Il presidente ha sollecitato i cittadini statunitensi a lavorare l'uno con l'altro "verso il bene comune e per ristabilire la decenza, l'onore e il rispetto dello stato di diritto". L'irruzione al Congresso di centinaia di manifestanti ed estremisti contrari alla certificazione delle elezioni presidenziali, lo scorso gennaio, "non è stato un atto di dissenso. E' stato disordine, ha posto una crisi esistenziale e messo alla prova la sopravvivenza della nostra democrazia", ha dichiarato Biden. "Si è trattato della triste dimostrazione che nulla della nostra democrazia è scontato. (...) Sei mesi più tardi possiamo dire inequivocabilmente che la democrazia ha avuto la meglio, e che dobbiamo continuare a lavorare per proteggerla e preservarla", ha detto il presidente Usa, (Nys)