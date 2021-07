Cina: economia in crescita del 7,7 per cento nel secondo trimestre grazie all'export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo della Cina è cresciuto del 7,7 per cento tra aprile e giugno scorsi, trainato dalla forte domanda di merci dei mercati internazionali. E' la previsione formulata da 29 economisti consultati dal quotidiano "Nikkei" e da "Nkkei Quick News". Si tratta di un dato inferiore alla crescita del 18,3 per cento annuo registrata nel primo trimestre del 2021, che però rifletteva la battuta d'arresto dell'economia cinese nella fase acuta della pandemia, all'inizio dello scorso anno. Gli economisti ritengono che la fase espansiva dell'economia cinese proseguirà nei prossimi mesi. Gran parte degli economisti consultati ha citato i ritardi nella campagna di vaccinazione e i nuovi focolai di coronavirus come principali rischi per l'economia cinese nel 2021, seguiti dalla debole fiducia dei consumatori, dalle tensioni commerciali e dalle sanzioni alle aziende. (Cip)