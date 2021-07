Indonesia: Covid, aumento di casi e decessi spinge le strutture ospedaliere al collasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Indonesia si prepara alla materializzazione dello "scenario peggiore", mentre nel Paese continuano ad aumentare i contagi e i decessi causati dalla pandemia di coronavirus. La campagna di vaccinazione nazionale prosegue al ritmo di 500mia somministrazioni giornaliere, ma il governo ha comunque deciso di estendere a 20 province le nuove misure restrittive varate nei giorni scorsi a Giava e Bali. Nelle ultime ore si sono registrati nel Paese 31.189 nuovi casi di contagio e 728 decessi, che hanno spinto il bilancio complessivo a circa 2,3 milioni di casi dall'inizio della pandemia. Il governo teme che il bilancio giornaliero dei contagi possa toccare la soglia di 50mila; nella capitale Giacarta il tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri ha superato il 90 per cento, mentre nella seconda città del Paese, Surabaya, oltre una dozzina di ospedali ha esaurito la capacità ricettiva ed ha iniziato a respingere i nuovi pazienti. In particolare, sono in esaurimento i posti letto in terapia intensiva e i ventilatori polmonari. E' sotto stress anche il personale sanitario: dall'inizio della pandemia, infatti, sono morti a causa del coronavirus oltre mille operatori sanitari indonesiani, inclusi oltre una dozzina che avevano già completato il ciclo di vaccinazioni contro la Covid-19. Il governo sta predisponendo tramite le forze armate siti temporanei per l'isolamento dei pazienti affetti dal coronavirus, incluse diverse strutture nell'area di Giacarta con una capacità complessiva di 650 posti letto. (segue) (Fim)