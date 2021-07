Corea del Sud: Covid, contagi in ulteriore aumento ai massimi da dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio giornaliero dei contagi da coronavirus in Corea del Sud è tornato ai massimi dallo scorso dicembre, nonostante i progressi della campagna di vaccinazione e una nuova proroga delle misure di distanziamento nell'area di Seul. Lo riferisce la stampa di quel Paese, secondo cui le autorità sudcoreane temono ormai che gli ultimi giorni segnino l'inizio di una quarta ondata di contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati nel Paese 1.212 nuovi casi di Covid-19, che portano il totale a 162.753. Si tratta di un balzo di quasi il doppio rispetto ai circa 740 casi registrati giornalmente all'inizio di questa settimana. Il primo ministro sudcoreano, Kim Boo-kyum, ha dichiarato che le misure attualmente in vigore nell'area della Grande Seul, incluse le chiusure anticipate dei ristoranti e il divieto di assembramento di più di cinque persone, rimarranno in vigore almeno un'altra settimana. (Git)