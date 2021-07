Corea del Sud: oltre la metà della popolazione sarà ultra-50enne entro il prossimo decennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone di età uguale o superiore a 50 anni rappresenteranno oltre la metà della popolazione della Corea del Sud entro il prossimo decennio, secondo dati demografici pubblicati dal governo di quel Paese oggi, 7 luglio. I dati, pubblicati dal ministero dell'Interno, si basano sul sistema di registrazione dei residenti aggiornato al 30 giugno: le persone tra 50 e 60 anni sono 8,6 milioni e rappresentano ad oggi la prima fascia demografica della Corea del Sud, pari al 16,6 per cento della popolazione complessiva. Il secondo gruppo demografico è quello di età compresa tra 40 e 50 anni, che rappresenta il 15,6 per cento della popolazione complessiva. Per la prima volta nella storia contemporanea del Paese, dalle statistiche pubblicate oggi emerge che in Corea del Sud gli untra-60enni sono più numerosi delle persone di età compresa tra 20 e 40 anni. (segue) (Git)