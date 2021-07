Corea del Sud: oltre la metà della popolazione sarà ultra-50enne entro il prossimo decennio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei nuovi nati in Corea del Sud ha toccato un nuovo minimo nel mese di aprile, secondo i dati ufficiali pubblicati lo scorso 23 aprile. Il Paese ha registrato in un mese appena 22.820 nascite, in calo del 2,2 per cento rispetto ad aprile 2020, secondo i dati raccolti dall'Ente statistico coreano. Il dato è il peggiore registrato dal Paese per il mese di aprile dal 1981. La Corea del Sud è alle prese con una gravissima crisi di denatalità: il tasso di fecondità medi del Paese è calato lo scorso anno ad un nuovo minimo storico di 0,84. A febbraio la Corea del Sud ha registrato 23.774 decessi, in calo del 6,5 per cento rispetto allo scorso anno, e con un calo netto della popolazione di 2.313 unità. Il Paese ha registrato lo scorso anno il primo calo naturale della sua popolazione, con un numero di decessi superiore a quello delle nascite per effetto del rapido invecchiamento della popolazione e del basso tasso di natalità. (Git)