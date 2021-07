Imprese: Samsung, utili in crescita del 53 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Electronics ha incrementato il proprio utile operativo del 53,4 per cento annuo nel secondo trimestre 2021, grazie alal forte domanda globale di chip di memoria che ha più che compensato il calo delle vendite di smartphone. Il primo produttore al mondo di chip di memoria ha pubblicato il resoconto dei suoi risultati operativi oggi, 7 luglio: l'utile operativi è ammontato tra aprile e giugno a 12.500 miliardi di won (11 miliardi di dollari) con un incremento del 9,4 per cento su base trimestrale, mentre il fatturato è aumentato del 18,9 per cento a 63mila miliardi di dollari. (Git)