Usa: primarie democratiche New York, formalizzata la vittoria di Eric Adams

- Il presidente del municipio di Brooklyn, Eric Adams, si è aggiudicato le primarie del Partito democratico Usa in vista delle elezioni municipali di New York. I risultati ufficiali delle primarie sono stati pubblicati ieri, dopo un riconteggio effettuato dalla Commissione elettorale cittadina a causa di errori nella procedura di conteggio delle schede. Adams si è aggiudicato circa 938mila voti, pari al 50,5 per cento dei consensi; la sua principale avversaria, l'ex commissaria alla sanità newyorkese Kathryn Garcia, ha ottenuto invece il 49,5 per cento delle preferenze, perdendo la consultazione per soli 8.426 voti. Adams fronteggerà alle elezioni il candidato repubblicano Curtis Sliwa, conduttore radiofonico e fondatore nel 1979 dell’organizzazione di volontari per la pubblica sicurezza Guardian Angels. (segue) (Nys)