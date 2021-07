Usa: primarie democratiche New York, formalizzata la vittoria di Eric Adams (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ex agente di polizia, 60 anni, attuale presidente del distretto di Brooklyn, Eric Adams ha avuto la meglio su 12 altri partecipanti alle primarie democratiche di New York: Maya Wiley, ex consigliera dell’attuale sindaco Bill de Blasio, è ferma al 22,3 per cento; Kathryn Garcia, già commissaria alla Sanità, al 19,5 per cento; Andrew Yang, ex candidato alle presidenziali degli Stati Uniti, all’11,7 per cento. Quest’ultimo è stato il primo candidato ad ammettere la sconfitta. La vittoria di Adams appare ormai scontata, anche se l’annuncio ufficiale potrebbe non arrivare prima di diverse settimane. Il sistema elettorale in vigore per le primarie a New York, infatti, prevede che se nessun candidato raggiunge il 50 per cento dei voti si passa al conteggio delle cinque scelte che ciascun elettore ha segnato sulla propria scheda in ordine di preferenza. L’elezione del sindaco si terrà il prossimo 2 novembre e, dal momento che negli ultimi anni il Partito democratico ha consolidato la propria egemonia a New York, il candidato dem sarà inevitabilmente favorito. (segue) (Nys)