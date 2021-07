Laos-Russia: ministro Esteri Kommasith ringrazia Mosca per l'aiuto sul fronte della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Laos, Saleumxay Kommasith, ha ringraziato la Russia per l'aiuto prestato al Paese nel contrasto alla pandemia di coronavirus, durante una conferenza stampa congiunta tenuta oggi a Vientiane con l'omologo russo Sergej Lavrov. "Tutti i Paesi del mondo, incluso il Laos, hanno dovuto fronteggiare la pandemia di Covid-19. In questo contesto, voglio esprimere la profonda gratitudine del popolo laotiano e del governo del Laos per il continuo sostegno da parte della Russia", ha detto il ministro. Kommasith ha ricordato che nei mesi scorsi Mosca ha inviato al Paese asiatico forniture mediche e medicinali, inclusi vaccini "necessari a contenere la pandemia di Covid-19 nel nostro Paese". (Fim)