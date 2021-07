Corea del Nord: Lavrov, pronti a fornire vaccini e dispositivi sanitari se richiesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta a fornire vaccini e attrezzature sanitarie alla Corea del Nord per combattere il coronavirus se Pyongyang dovesse esprimere tale necessità. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov durante la conferenza stampa con l’omologo laotiano, Saleumxay Kommasith, a Vientiane. "Non ci risultano segnali che mostrino un focolaio di coronavirus in Corea del Nord. Più di una volta, nei contatti tramite la nostra ambasciata con i rappresentanti della leadership nordcoreana e abbiamo parlato della nostra disponibilità a fornire assistenza, se necessario. Quest’assistenza certamente copre vaccini, attrezzature mediche, se ce n'è bisogno", ha detto Lavrov. (Rum)