Laos-Russia: Lavrov, quasi completi i colloqui su fornitura Sputnik V

- Russia e Laos stanno completando i colloqui sulla fornitura del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante la conferenza stampa con l’omologo laotiano, Saleumxay Kommasith, a Vientiane. "Il Laos ha emesso tutti i documenti necessari per l'uso del vaccino Sputnik V lo scorso marzo, ora il Fondo russo per gli investimenti diretti con i partner laotiani sta completando i negoziati sulla fornitura del vaccino", ha detto Lavrov. "Stiamo valutando una richiesta inoltrata dalla leadership laotiana secondo cui, insieme alle forniture commerciali, parte dei vaccini venga inviata qui come assistenza umanitaria", ha affermato il ministro. (Rum)