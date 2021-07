Sardegna: sequestrati oltre 1.000 reperti archeologici, nei guai due pensionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un autentico tesoro custodito illegalmente e composto da prezioso materiale archeologico, certamente proveniente da un'intensa attività di scavo clandestino è stato trovato dagli uomini del Nucleo investigativo del Corpo Forestale in collaborazione coi colleghi della stazione di Dolianova nella casa di due persone sorprese nei giorni scorsi nelle campagne del paese, in località Isca Bardella, mentre sondavano il terreno con un potente metal detector e praticavano piccoli scavi. I due sono stati trovati in possesso di frammenti di bronzetti delle dimensioni di alcuni centimetri, nonché di lamine in piombo. Nelle loro abitazioni sono stati trovati e sequestrati oltre 1.000 reperti di varie epoche, dal Neolitico all'Alto medievale, tra questi: due navicelle nuragiche in bronzo con protomi (elementi decorativi costituiti dalla testa) taurine; una protome nuragica d'ariete in bronzo, frammento di una navicella; decine di asce e mazze litiche di epoca neolitica e nuragica (VI-II millennio a.C.); una collana in osso con vaghi a disco e a botticella di epoca neolitica-eneolitica (VI-III millennio a.C.); un busto di guerriero nuragico in bronzo, armato di pugnale; una figurina umana in bronzo; un medaglione in bronzo di epoca storica con decorazioni a forma di foglie e uccelli. (segue) (Rsc)