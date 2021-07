Turkmenistan: oggi presentazione opportunità d’investimento per le imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, a partire dalle ore 10, l’ambasciata del Turkmenistan in Italia e Confindustria, con il sostegno del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e in collaborazione con Sace, organizzano sulla piattaforma “Go!” una presentazione delle opportunità d’investimento e d’affari per le imprese italiane nel Paese centrasiatico. Lo rende noto Confindustria in un comunicato. L’economia turkmena è cresciuta negli ultimi anni con un tasso medio che si aggira intorno al dieci per cento, con un aumento significativo della domanda, soprattutto legata agli investimenti. L’interscambio con l’Italia è in costante crescita e sono sempre più numerose le imprese del nostro Paese che fanno affari e mostrano interesse verso quel mercato. Nel 2020, il valore dell’interscambio è stato di 148 milioni di euro prevalentemente legato al settore petrolifero. Inoltre, nel mese di settembre 2020, è stato ratificato l’accordo bilaterale con il Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, funzionale ad accrescere la cooperazione bilaterale e promuovere la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti. (segue) (Res)