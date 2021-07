Turkmenistan: oggi presentazione opportunità d’investimento per le imprese italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento vedrà la partecipazione di testimonianze istituzionali quali il ministro dell’Economia e delle finanze e il viceministro degli Esteri del Turkmenistan, il sottosegretario per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Manlio di Stefano, e il presidente del consorzio Tapi. Interverranno, inoltre, la vice presidente di Confindustria per l’Internazionalizzazione, Barbara Beltrame, e il presidente di Sace, Rodolfo Errore. L’incontro si configura come propedeutico all’organizzazione del prossimo Business Forum Italia-Turkmenistan, che sarà organizzato sotto l’egida del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale nel prossimo autunno 2021. (Res)