Sardegna: Regione rafforza la campagna vaccinale per gli over 60

- La Regione spinge sulla campagna di immunizzazione degli over 60 e apre le porte degli hub ai cittadini non ancora vaccinati che, dall'8 luglio, potranno presentarsi nei principali centri dell'isola per ricevere la prima dose senza dover procedere preventivamente alla prenotazione. Nove, al momento, gli hub coinvolti nell'iniziativa: Sassari, Olbia, Ozieri, Nuoro, Oristano, Carbonia, San Gavino Monreale, Cagliari e Quartu Sant'Elena. "Rafforziamo l'impostazione adottata finora. La nostra priorità – dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas – è quella di accelerare il completamento delle vaccinazioni delle fasce d'età più alte, ovvero quelle più vulnerabili e a rischio in caso di infezione. Il vaccino è la nostra arma più potente contro il virus. I sardi finora hanno dimostrato grande responsabilità e oggi il 57 per cento della popolazione ha già ricevuto la prima dose. Occorre ancora uno sforzo. Con l'iniziativa che abbiamo promosso, intendiamo raggiungere tutte le persone dai sessant'anni in su che per diversi motivi non si sono ancora vaccinate. Immunizzarsi non è solo un modo di tutelare la propria salute, ma è un gesto di solidarietà nei confronti di tutti". (segue) (Rsc)