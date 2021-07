Brasile: attività industriale cala a maggio ma è in aumento rispetto a prima della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'utilizzo della capacità installata (Uci), l'indicatore è sceso dall'81,9 per cento di aprile all'81,6 per cento di maggio. Nonostante la battuta d'arresto, l'indicatore resta al di sopra di quello registrato a febbraio 2020, quando era al 78,1 per cento. Questo è il terzo mese consecutivo con Uci superiore all'80 per cento, che non si verificava dal periodo compreso tra novembre 2014 e gennaio 2015. Il fatturato reale dell'industria manifatturiera è aumentato dello 0,7 per cento a maggio 2021 rispetto ad aprile. Da inizio anno l'indicatore oscilla molto e per questo la Cni ritiene che l'indicatore cominci ad assumere una tendenza al ribasso. Nonostante il calo dell'attività, l'occupazione industriale ha continuato a crescere a maggio, in aumento dello 0,5 per cento rispetto ad aprile. Per la Cni si tratta del decimo mese consecutivo di crescita del mercato del lavoro. Dopo due mesi di crescita, invece, la massa salariale reale si è ridotta dello 0,8 per cento a maggio rispetto ad aprile. (Brb)