Usa-Cina: coordinatore Indo-Pacifico Campbell, "enormi sfide a coesistenza pacifica"

- Stati Uniti e Cina possono "coesistere in pace", ma non senza enormi sfide ai danni di Washington. Lo ha dichiarato ieri il coordinatore della Casa Bianca per l'Indo-Pacifico, Kurt Campbell, nel corso di un evento organizzato a Washington dalla Asia Society. Alla domanda se il presidente Joe Biden intenda incontrare l'omologo cinese Xi Jinping nei prossimi mesi, il funzionario ha reputato probabile "una qualche sorta di ingaggio nel prossimo futuro": il mese scorso il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca ha ipotizzato che il primo incontro tra i due leader dall'insediamento di Biden alla Casa Bianca possa avvenire a margine del summit del G20 in programma in Italia il prossimo ottobre. Campbell si è detto "strabiliato" dai mutamenti riscontrati nello scacchiere globale dopo una pausa di 10 anni dall'esercizio di funzioni di governo: al suo ritorno a Washington, Campbell ha trovato "una Cina molto aggressiva e determinata, decisa a giocare un ruolo guida sul palcoscenico globale". (segue) (Nys)