Usa-Cina: coordinatore Indo-Pacifico Campbell, "enormi sfide a coesistenza pacifica" (2)

- "Credo che Stati Uniti e Cina possano coesistere in pace? Si, lo credo. Ma penso che le sfide saranno enormemente difficili per questa generazione e per la prossima". Secondo Campbell, gli Stati Uniti devono dotarsi di "una strategia che presenti alla Cina opportunità ma anche ostacoli molto chiari a qualunque passo antitetico rispetto al mantenimento della pace e della stabilità". Per quanto riguarda Taiwan, il funzionario ha ribadito che gli Usa sostengono una forte relazione "non ufficiale" con l'Isola. Infine, Campbell ha avvertito che l'adozione nei confronti di Taiwan di misure repressive della democrazia simili a quelle adottate da Pechino nei confronti di Hong Kong avrebbe conseguenza "catastrofiche". (Nys)